Vialas

BALADE CONTÉE LA P’TITE RHINOLOPHE QUI NE VEUT PLUS ÊTRE UNE CHAUVE-SOURIS

Parking de La Planche Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

laissez-vous embarquer par une balade contée à la rencontre des chauves-souris, entre mystère, humour et poésie. Un conteur et un professionnel de la conservation des chauves souris unissent leurs voix pour mêler histoires captivantes et anecdotes surprenantes. Balade sans inscription, tous publics. Apportez de quoi vous asseoir confortablement, des habits chauds et des chaussures hautes.

Dans le cadre du Festival du Vivant en Cévennes, à la tombée du jour, laissez-vous embarquer par une balade contée à la rencontre des chauves-souris, entre mystère, humour et poésie. Un conteur et un professionnel de la conservation des chauves souris unissent leurs voix pour mêler histoires captivantes et anecdotes surprenantes.

Entre récits musicaux, pauses conviviales et échanges spontanés, petits et grands découvrent la vie secrète de ces étonnantes créatures, loin des idées reçues.

Balade sans inscription, tous publics. Apportez de quoi vous asseoir confortablement, des habits chauds et des chaussures hautes. .

Parking de La Planche Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 07 39 25

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English :

let us take you on a storytelling tour of the bats, with a mix of mystery, humor and poetry. A storyteller and a bat conservation professional combine their voices to blend captivating stories and surprising anecdotes. No registration required, all ages. Bring comfortable seating, warm clothes and high shoes.

L’événement BALADE CONTÉE LA P’TITE RHINOLOPHE QUI NE VEUT PLUS ÊTRE UNE CHAUVE-SOURIS Vialas a été mis à jour le 2026-04-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère