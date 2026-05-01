Vialas

MONTEE A L’ESTIVE

Col de Banette Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Comme chaque année depuis plus de 10 ans nous vous donnons RV au Col de Banette avec les berger-e-s en chemin pour le Mont Lozère avec leurs brebis pour un petit déjeuner et si vous en avez envie, ensuite les suivre jusqu’au Col de Chialso !

Petit déjeuner offert par l’association, ouvert à tous, prix libre.

Comme chaque année depuis plus de 10 ans nous vous donnons RV au Col de Banette avec les berger-e-s en chemin pour le Mont Lozère avec leurs brebis pour un petit déjeuner et si vous en avez envie, ensuite les suivre jusqu’au Col de Chialso !

Petit déjeuner offert par l’association, ouvert à tous, prix libre. .

Col de Banette Vialas 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35

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English :

As we have done every year for the past 10 years, we invite you to join the shepherds on their way to Mont Lozère with their sheep for breakfast at the Col de Banette, and if you feel like it, follow them to the Col de Chialso!

Breakfast offered by the association, open to all, free of charge.

L’événement MONTEE A L’ESTIVE Vialas a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère