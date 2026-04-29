Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FILM DOCUMENTAIRE Vialas

FILM DOCUMENTAIRE Vialas

FILM DOCUMENTAIRE Vialas mardi 2 juin 2026.

Adresse : Mediatheque

Ville : 48220 Vialas

Département : Lozère

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Tarif : Gratuit Adulte

Vialas

FILM DOCUMENTAIRE

Mediatheque Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-02

Date(s) :
2026-06-02

A 18h, la médiathèque vous propose un film documentaire. Plus d’informations à venir.
A 18h, la médiathèque vous propose un film documentaire. Plus d’informations à venir.   .

Mediatheque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At 6pm, the mediatheque presents a documentary film. More information to come.

L’événement FILM DOCUMENTAIRE Vialas a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

À voir aussi à Vialas (Lozère)