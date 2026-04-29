Vialas

FILM DOCUMENTAIRE

Mediatheque Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

A 18h, la médiathèque vous propose un film documentaire. Plus d’informations à venir.

A 18h, la médiathèque vous propose un film documentaire. Plus d’informations à venir. .

Mediatheque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

At 6pm, the mediatheque presents a documentary film. More information to come.

L’événement FILM DOCUMENTAIRE Vialas a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère