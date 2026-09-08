Balade contée : Landouge, un air de campagne, Landouge, Limoges
samedi 12 septembre 2026 · Landouge · Limoges
Informations pratiques
Balade contée : Landouge, un air de campagne Samedi 12 septembre, 10h00 Landouge Haute-Vienne
10 € / 8 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
ENTRE PRATS E VILATGES…
Partez à la découverte du témoignage que nous livrent les noms de lieux de notre pays limousin et de ce Limoges rural méconnu, des rives de l’Aurence au village du Coudert.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Landouge Landouge la roseraie Limoges 87170 Val de l’Aurence Sud Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Jean-François Vignaud et un guide-conférencier vous accompagnent le temps d’une balade en occitan / français sur les terres de Landouge. #Villedartetdhistoire
© Ville de Limoges
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