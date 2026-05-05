Balade Contée, Les Halles, Dol-de-Bretagne

Balade Contée Dimanche 17 mai, 09h30 Les Halles Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T09:30:00+02:00 – 2026-05-17T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-17T09:30:00+02:00 – 2026-05-17T11:30:00+02:00

Venez écouter la gouaille de Marie Brigitte Bertrand en Gallo au cours d’un parcours pédestre de 2 heures. Accompagnée de Philippe Montade, un moment savoureux avec les histoires du pays. Départ des Halles et retour Cour de l’Evêché devant la cathédrale.

Les Halles 35120 Dol de Bretagne Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne

Un parcours dans Dol de Bretagne avec la conteuse en Gallo Marie Brigitte Bertrand accompagnée du musicien Philippe Montade. Gallo Balade contée

Marie Brigitte Bertrand