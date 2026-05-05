Concert rock celtique, Centre Culturel l’Odyssée, Dol-de-Bretagne

Concert rock celtique Samedi 16 mai, 20h30 Centre Culturel l’Odyssée Ille-et-Vilaine

Tarif 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T20:30:00+02:00 – 2026-05-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T20:30:00+02:00 – 2026-05-16T22:00:00+02:00

BogZH Celtic Cats est une formation au style rock ‘n’roll celtic punk-folk dans laquelle on retrouve une base guitares-basse-batterie, plusieurs voix pour des chants en anglais, en breton et en français, ainsi que du banjo ténor, de la flûte (tin whistle, low whistle), de la cornemuse.

Le répertoire festif et dynamique est constitué de compositions aux influences rock ‘n’ roll, celtiques, punk-folk, de chansons traditionnelles (Irlande, Bretagne, Ecosse) dans le même esprit dynamique et de quelques reprises de titres punk celtique, punk-folk (Dropkick Murphys, Real MacKenzies, The Pogues …) Rock, Rage & celtic swing …

Centre Culturel l’Odyssée 35120 Dol de Bretagne Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne

Compositions et adaptations dynamiques et festives, chant en breton, anglais, français. Groupe breton de Punk folk, rock celtique, rock ‘n’ roll celtique punk – folk. Rock celtique

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