Repas Kig Ha Farz, Promenade Jules Revert, Dol-de-Bretagne
Repas Kig Ha Farz, Promenade Jules Revert, Dol-de-Bretagne dimanche 17 mai 2026.
Repas Kig Ha Farz Dimanche 17 mai, 12h30 Promenade Jules Revert Ille-et-Vilaine
Sur réservation, 20€ le repas.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T12:30:00+02:00 – 2026-05-17T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T12:30:00+02:00 – 2026-05-17T14:00:00+02:00
Le Kig Ha Farz est le plat traditionnel breton. Il sera servi en plein air dans le jardin des Douves promenade Jules Revert. Au menu, Kir breton et ses toasts, Kig Ha Farz et Far breton, le tout porté par le groupe Manivel Swing.
Promenade Jules Revert 35120 Dol de Bretagne Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne
Déjeuner Kig Ha Farz, plat emblématique de la Bretagne composé de viande et légumes et les farces traditionnelles au sarrasin. Kig Ha Farz
ADAC
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