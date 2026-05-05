Repas Kig Ha Farz, Promenade Jules Revert, Dol-de-Bretagne

Repas Kig Ha Farz Dimanche 17 mai, 12h30 Promenade Jules Revert Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 20€ le repas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T12:30:00+02:00 – 2026-05-17T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T12:30:00+02:00 – 2026-05-17T14:00:00+02:00

Le Kig Ha Farz est le plat traditionnel breton. Il sera servi en plein air dans le jardin des Douves promenade Jules Revert. Au menu, Kir breton et ses toasts, Kig Ha Farz et Far breton, le tout porté par le groupe Manivel Swing.

Promenade Jules Revert 35120 Dol de Bretagne Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne

Déjeuner Kig Ha Farz, plat emblématique de la Bretagne composé de viande et légumes et les farces traditionnelles au sarrasin. Kig Ha Farz

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