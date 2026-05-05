Fest Deiz, Promenade Jules Revert, Dol-de-Bretagne

Fest Deiz Dimanche 17 mai, 09h30 Promenade Jules Revert Ille-et-Vilaine

Entrée libre toute la journée sauf le repas, les crêpes et la buvette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T09:30:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T09:30:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

La journée commencera par une balade contée en Gallo autour de Dol de Bretagne. Déambulation musicale avec Waraok de 11h à 12h30. Dès 11h30, atelier maquillage et jeux bretons dans le jardin des Douves promenade Jules Revert. Repas Kig Ha Farz servi de 12h30 à 14h avec Manivel Swing. A 14h arrivée des lutteurs de Gouren accompagnés par le Bagadi An Hanternoz et démonstrations sur la piste en sciure. Animations musicales avec Tapagwen de 14h30 à 16h et de 17h à 18h et Manivel Swing de 16h à 17h. Buvette et crêpes.

Promenade Jules Revert 35120 Dol de Bretagne Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne

Un dimanche aux couleurs de la Bretagne dans le jardin des Douves promenade Jules Revert Fest Deiz Kig Ha Farz animations musicales

ADAC