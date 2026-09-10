Balade contée « Les légendes de Lyon » avec l’École prend l’air // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon
dimanche 20 septembre 2026 · Place Morel, Lyon 1er · Lyon
Informations pratiques
Balade contée « Les légendes de Lyon » avec l’École prend l’air // Pentes de la Croix-Rousse Dimanche 20 septembre, 10h00 Place Morel, Lyon 1er Rhône
Limité à 20 personnes, à partir de 4-5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, festival de balades urbaines et gratuites pour tous les goûts :
- balade contée (durée 1h30) : Lyon regorge de légendes et de secrets, transmis au fil des siècles. Ces récits racontent notre ville, ses habitants et leur histoire. En racontant les siècles passés, ils nous disent (un peu) qui nous sommes! Ouvrons ensemble le livre des Légendes de Lyon dans une surprenante déambulation pour enfants de 7 à 77 ans!
- parcours dans les Pentes de la Croix-Rousse
- tout public à partir de 4-5 ans
- par L’école prend l’air
Place Morel, Lyon 1er Place Morel, 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.onparticipe.fr/b/l2PT215S »}] [{« link »: « https://lecoleprendlair.fr/ »}]
Journées européennes du patrimoine
©L’écoleprendl’air
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