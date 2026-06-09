Balade contée Marche du temps profond Refuge de la Tour de Borne Glandage jeudi 6 août 2026.

Glandage

Balade contée Marche du temps profond

Refuge de la Tour de Borne Borne Glandage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:00:00

fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Balade contée sur l’Histoire de la Terre où chaque mètre est un million d’années !

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Refuge de la Tour de Borne Borne Glandage 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 22 32 70

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English :

A storytelling stroll through the history of the Earth, where every metre is a million years!

L’événement Balade contée Marche du temps profond Glandage a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays Diois