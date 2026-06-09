Balade contée Marche du temps profond Refuge de la Tour de Borne Glandage
Balade contée Marche du temps profond Refuge de la Tour de Borne Glandage jeudi 6 août 2026.
Glandage
Balade contée Marche du temps profond
Refuge de la Tour de Borne Borne Glandage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 17:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Balade contée sur l’Histoire de la Terre où chaque mètre est un million d’années !
.
Refuge de la Tour de Borne Borne Glandage 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 22 32 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A storytelling stroll through the history of the Earth, where every metre is a million years!
L’événement Balade contée Marche du temps profond Glandage a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays Diois