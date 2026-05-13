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VERCORS – Initiation à la nuit en hamac, Gite d’alpage de la Tour de Borne, Glandage

vendredi 14 août 2026 · Gite d'alpage de la Tour de Borne · Glandage

VERCORS – Initiation à la nuit en hamac, Gite d’alpage de la Tour de Borne, Glandage

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Lieu
Gite d'alpage de la Tour de Borne
Adresse
Gite d'alpage de la Tour de Borne
Ville
26410 Glandage
Département
Drôme
Tarif
Prix libre, sur inscription.

VERCORS – Initiation à la nuit en hamac Vendredi 14 août, 17h00 Gite d’alpage de la Tour de Borne Drôme

Prix libre, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T17:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T17:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:00:00+02:00

Initiation à l’art de dormir suspendu·e entre deux arbres sous les étoiles. Sur inscription.

Partage de bonnes pratiques pour le choix du spot, des techniques d’accroche et autres astuces pour bien dormir !

Matériel à prévoir : tapis/matelas de sol, duvet, lampe frontale et éventuellement hamac (possibilité d’en emprunter sur place).

Animation : Kitoune Lamy & Bernard Long

✍️ Sur inscription et à prix libre ! Réservation auprès d’Aurélie Moy : 06 65 22 32 70

Date / Heure : 14/08/2026 – 17:00-23:00
Lieu / Adresse : Borne
Commune : Glandage

https://latourdeborne.org/2026/05/13/florilege-danimations-au-mois-daout/

Gite d’alpage de la Tour de Borne Gite d’alpage de la Tour de Borne Glandage 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 65 22 32 70 »}] [{« link »: « https://latourdeborne.org/2026/05/13/florilege-danimations-au-mois-daout/ »}] https://www.parc-du-vercors.fr/parc/initiation-la-nuit-en-hamac
Initiation à l’art de dormir suspendu·e entre deux arbres sous les étoiles. RICE Vercors

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