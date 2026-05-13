VERCORS – Initiation à la nuit en hamac, Gite d’alpage de la Tour de Borne, Glandage

vendredi 14 août 2026 · Gite d'alpage de la Tour de Borne · Glandage

Informations pratiques

VERCORS – Initiation à la nuit en hamac Vendredi 14 août, 17h00 Gite d’alpage de la Tour de Borne Drôme

Prix libre, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T17:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-14T17:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:00:00+02:00

Initiation à l’art de dormir suspendu·e entre deux arbres sous les étoiles. Sur inscription.

Partage de bonnes pratiques pour le choix du spot, des techniques d’accroche et autres astuces pour bien dormir !

Matériel à prévoir : tapis/matelas de sol, duvet, lampe frontale et éventuellement hamac (possibilité d’en emprunter sur place).

Animation : Kitoune Lamy & Bernard Long

✍️ Sur inscription et à prix libre ! Réservation auprès d’Aurélie Moy : 06 65 22 32 70

Date / Heure : 14/08/2026 – 17:00-23:00

Lieu / Adresse : Borne

Commune : Glandage

https://latourdeborne.org/2026/05/13/florilege-danimations-au-mois-daout/

Gite d’alpage de la Tour de Borne Gite d’alpage de la Tour de Borne Glandage 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 65 22 32 70 »}] [{« link »: « https://latourdeborne.org/2026/05/13/florilege-danimations-au-mois-daout/ »}] https://www.parc-du-vercors.fr/parc/initiation-la-nuit-en-hamac

Initiation à l’art de dormir suspendu·e entre deux arbres sous les étoiles. RICE Vercors