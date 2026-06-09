Projection animée Vercors sauvage Refuge de la Tour de Borne Glandage
Projection animée Vercors sauvage Refuge de la Tour de Borne Glandage mercredi 12 août 2026.
Glandage
Projection animée Vercors sauvage
Refuge de la Tour de Borne Borne Glandage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Une immersion tout public au cœur du Vercors sauvage. Au fil des quatre saisons, découvrez la faune à travers une compilation de séquences inédites, issues de pièges photographiques. Cerfs, loups, blaireaux et bien d’autres filmés en totale liberté.
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Refuge de la Tour de Borne Borne Glandage 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 22 32 70
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English :
Immerse yourself in the heart of the wild Vercors. Over the course of the four seasons, discover the fauna through a compilation of never-before-seen footage taken from camera traps. Deer, wolves, badgers and many others filmed in total freedom.
L’événement Projection animée Vercors sauvage Glandage a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays Diois