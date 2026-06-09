Projection animée Vercors sauvage Refuge de la Tour de Borne Glandage mercredi 12 août 2026.

Glandage

Projection animée Vercors sauvage

Refuge de la Tour de Borne Borne Glandage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Une immersion tout public au cœur du Vercors sauvage. Au fil des quatre saisons, découvrez la faune à travers une compilation de séquences inédites, issues de pièges photographiques. Cerfs, loups, blaireaux et bien d’autres filmés en totale liberté.

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Refuge de la Tour de Borne Borne Glandage 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 22 32 70

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English :

Immerse yourself in the heart of the wild Vercors. Over the course of the four seasons, discover the fauna through a compilation of never-before-seen footage taken from camera traps. Deer, wolves, badgers and many others filmed in total freedom.

L’événement Projection animée Vercors sauvage Glandage a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays Diois