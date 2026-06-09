Projection cinéma Sur les pas de Jones Refuge de la Tour de Borne Glandage mercredi 5 août 2026.

Glandage

Projection cinéma Sur les pas de Jones

Refuge de la Tour de Borne Borne Glandage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Projection du récit d’une traversée des Pyrénées par un éco-aventurier et un âne !

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Refuge de la Tour de Borne Borne Glandage 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 22 32 70

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English :

Screening of the story of a crossing of the Pyrenees by an eco-adventurer and a donkey!

L’événement Projection cinéma Sur les pas de Jones Glandage a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays Diois