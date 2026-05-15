Mogneneins

Balade contée

RDV à la chapelle de Flurieux Mogneneins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Venez nombreux à la balade contée sous le ciel de Mogneneins. Une boucle de 3,50km animée par l’association des conteurs de Trévoux.

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RDV à la chapelle de Flurieux Mogneneins 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 05 94 mairie.mogneneins@wanadoo.fr

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English :

Come one, come all to the storytelling walk under the Mogneneins sky. A 3.50km loop led by the Association des conteurs de Trévoux.

L’événement Balade contée Mogneneins a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Val de Saône Centre