Balade contée Mogneneins
Balade contée Mogneneins vendredi 5 juin 2026.
Mogneneins
Balade contée
RDV à la chapelle de Flurieux Mogneneins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Venez nombreux à la balade contée sous le ciel de Mogneneins. Une boucle de 3,50km animée par l’association des conteurs de Trévoux.
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RDV à la chapelle de Flurieux Mogneneins 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 05 94 mairie.mogneneins@wanadoo.fr
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English :
Come one, come all to the storytelling walk under the Mogneneins sky. A 3.50km loop led by the Association des conteurs de Trévoux.
L’événement Balade contée Mogneneins a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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