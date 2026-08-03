Informations pratiques

Ornans

Balade contée

25 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:00:00

fin : 2026-08-03 21:30:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27 2026-08-31

André vous invite à le suivre lors d’une balade contée au cœur de la cité ornanaise où se mêle le destin de la cité, de la vallée et de ses hommes. Une heure trente d’histoire, de patrimoine et d’anecdotes.

Gratuit.

Possibilité de faire la visite en anglais ou allemand sur réservation .

25 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 51 54 55

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English : Balade contée

L’événement Balade contée Ornans a été mis à jour le 2026-06-03 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON