UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ornans

Balade contée Ornans

lundi 3 août 2026 · Ornans

Balade contée Ornans

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
25 Rue Saint-Laurent
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Ornans

Balade contée

25 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:00:00
fin : 2026-08-03 21:30:00

Date(s) :
2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27 2026-08-31

André vous invite à le suivre lors d’une balade contée au cœur de la cité ornanaise où se mêle le destin de la cité, de la vallée et de ses hommes. Une heure trente d’histoire, de patrimoine et d’anecdotes.
Gratuit.
Possibilité de faire la visite en anglais ou allemand sur réservation   .

25 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 51 54 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade contée

L’événement Balade contée Ornans a été mis à jour le 2026-06-03 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

À voir aussi à Ornans (Doubs)