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Balade contée Parc de la Moutonnerie Nantes

Balade contée Parc de la Moutonnerie Nantes

Balade contée Parc de la Moutonnerie Nantes mardi 4 août 2026.

Lieu : Parc de la Moutonnerie

Adresse : 7 rue Francisco Ferrer - Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 10:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-04 10:30 – 11:30
Gratuit : oui  Jeune Public, En famille – Age minimum : 2 et Age maximum : 6 

Au fil d’une balade, écoutez des histoires qui éveilleront les sens des enfants : toucher les feuilles, sentir les fleurs, écouter les oiseaux…Une aventure sensorielle et poétique à partager en famille.Renseignements à la bibliothèque de la Manufacture

Parc de la Moutonnerie Nantes 44000


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