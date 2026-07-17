Balade contée sur la ligne de démarcation, Salle Abbé-Lacour, Athée-sur-Cher
dimanche 20 septembre 2026 · Salle Abbé-Lacour · Athée-sur-Cher
Informations pratiques
Balade contée sur la ligne de démarcation Dimanche 20 septembre, 09h30 Salle Abbé-Lacour Indre-et-Loire
Départ : 9h30, salle Abbé Lacour
Retour : 12h, salle Abbé Lacour. Petite restauration en vente.
Limité à 60 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Balade contée sur l’histoire de la ligne de démarcation et les résistantes et résistants d’Athée-sur-Cher et des alentours.
Salle Abbé-Lacour Rue de l’Eglise, 37270 Athée-sur-Cher Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 50 68 09 https://athee-sur-cher.fr/ Salle dédiée à l’Abbé Marcel Lacour, résistant ayant permis le passage de la Ligne de Démarcation à plus de 2000 candidats à la liberté. Il fut arrêté et mourut en Déportation en 1944. Accès à pied, parkings à proximité
Balade contée sur l’histoire de la ligne de démarcation et les résistantes et résistants d’Athée-sur-Cher et des alentours.
©karine Patin
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