Athée-sur-Cher

Un été à Nitray Les déportés du canton

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Les déportés du canton organisée par l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher le samedi 1er août 2026. Conférence à 14h, à partir de 8 ans. Découvrez l’histoire des déportés du canton entre 1939 et 1945. Gratuit.

Les déportés du canton organisée par l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher le samedi 1er août 2026. Conférence à 14h, à partir de 8 ans. Découvrez l’histoire des déportés du canton entre 1939 et 1945. Gratuit. .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les déportés du canton organized by the Association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher on Saturday, August 1, 2026. Conference at 2pm, ages 8 and up. Discover the history of the Canton’s deportees between 1939 and 1945. Free admission.

L’événement Un été à Nitray Les déportés du canton Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER