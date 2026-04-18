Athée-sur-Cher

Jour de Cher 2026 Visite éclair des bords du Cher et du site éclusier de Nitray à Athée-sur-Cher

Rue du Château Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 15:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Découvrez le patrimoine des bords de Cher avec une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire !

Durée 45mn

Festival fluvial itinérant en 7 étapes entre Saint-Georges-sur-Cher et Athée-sur-Cher un défilé fluvial, des spectacles, des concerts, un pique-nique géant et beaucoup d’autres surprises !

Un évènement de la Communauté de communes Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher.

Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre de Jour de Cher 2026 ! .

Rue du Château Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Jour de Cher 2026 Visite éclair des bords du Cher et du site éclusier de Nitray à Athée-sur-Cher Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37