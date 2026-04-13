Athée-sur-Cher

Dégustations au Château de Nitray

69 Rue du Château Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-15

L’événement de dégustation de fromages et de vins au Château de Nitray promet d’être une expérience exceptionnelle pour tous les amateurs de vins et de fromages. Situé au cœur de la magnifique vallée de la Loire, le château est un chef-d’œuvre de la Renaissance magnifiquement préservé, entouré de vi

L’événement de dégustation de fromages et de vins au Château de Nitray promet d’être une expérience exceptionnelle pour tous les amateurs de vins et de fromages. Situé au cœur de la magnifique vallée de la Loire, le château est un chef-d’œuvre de la Renaissance magnifiquement préservé, entouré de vignobles.

Après une visite libre des lieux, vous aurez le plaisir de découvrir une sélection de fromages de saison du Fromager Meilleur Ouvrier de France Rodolphe Le Meunier, ainsi que leur subtile association avec les vins du domaine au coucher de soleil dans les vignes.

Geoffrey guidera les invités à travers la dégustation, de chaque association vin-fromage aux informations sur l’art de l’association mets et vins.

Cette expérience de dégustation au Château de Nitray promet d’être une expérie 35 .

69 Rue du Château Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 61 95 31 hello@tastingwithnivard.co.uk

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English :

The cheese and wine tasting event at Château de Nitray promises to be an exceptional experience for all wine and cheese lovers. Situated in the heart of the magnificent Loire Valley, the château is a magnificently preserved Renaissance masterpiece, surrounded by vineyards and olive groves

L’événement Dégustations au Château de Nitray Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER