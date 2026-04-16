Athée-sur-Cher

Un été à Nitray Athée-sur-Cher en 1914-1918

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Athée-sur-Cher en 1914-1918 organisée par l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher le samedi 27 juin 2026 à 14h. Découvrez l’histoire du village d’Athée-sur-Cher entre 1914 et 1918. Conférence d’environ 1h30, à partir de 8 ans, gratuit.

Athée-sur-Cher en 1914-1918 organisée par l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher le samedi 27 juin 2026 à 14h. Découvrez l’histoire du village d’Athée-sur-Cher entre 1914 et 1918. Conférence d’environ 1h30, à partir de 8 ans, gratuit. .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Athée-sur-Cher en 1914-1918 organized by the Association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher on Saturday June 27, 2026 at 2pm. Discover the history of the village of Athée-sur-Cher between 1914 and 1918. Conference lasting approx. 1h30, free for children aged 8 and over.

L’événement Un été à Nitray Athée-sur-Cher en 1914-1918 Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER