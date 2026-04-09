Athée-sur-Cher

Un été à Nitray Ouverture de la maison des amis du Cher

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Ouverture de la maison des amis du Cher le samedi 4 et dimanche 5 juillet 2026 de 10h à 18h par l’association les amis du Cher canalisé. Exposition en libre accès. Souscription et marquage d’aiguilles, gratuit.

Ouverture de la maison des amis du Cher le samedi 4 et dimanche 5 juillet 2026 de 10h à 18h par l’association les amis du Cher canalisé. Exposition en libre accès. Souscription et marquage d’aiguilles, gratuit. Découvrez la navigation fluviale et la batellerie traditionnelle. .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

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English :

Opening of the Maison des Amis du Cher on Saturday, July 4 and Sunday, July 5, 2026 from 10am to 6pm by the association Les Amis du Cher Canalisé. Exhibition open to the public. Subscription and needle marking free.

L’événement Un été à Nitray Ouverture de la maison des amis du Cher Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER