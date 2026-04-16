Un été à Nitray Pêche aux engins Athée-sur-Cher
Un été à Nitray Pêche aux engins Athée-sur-Cher samedi 4 juillet 2026.
Athée-sur-Cher
Un été à Nitray Pêche aux engins
Athée-sur-Cher Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Découvrez la pêche traditionnelle aux engins le samedi 4 juillet 2026 de 10h à 17h organisée par ADAPAEF (Association Départementale Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique). Exposition de matériel et démonstration, gratuit.
Découvrez la pêche traditionnelle aux engins le samedi 4 juillet 2026 de 10h à 17h organisée par ADAPAEF (Association Départementale Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique). Exposition de matériel et démonstration, gratuit. .
Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr
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English :
Discover traditional gear fishing on Saturday, July 4, 2026 from 10am to 5pm, organized by ADAPAEF (Association Départementale Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique). Equipment exhibition and demonstration, free of charge.
L’événement Un été à Nitray Pêche aux engins Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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