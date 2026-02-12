Fête de la musique

4 Chemin des Dames Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique le 20 juin 2026 à la salle René Bessé et square des chênes à Athée-sur-Cher.

Fête de la musique le 20 juin 2026 à la salle René Bessé et square des chênes à Athée-sur-Cher. .

4 Chemin des Dames Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 68 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête de la musique on June 20, 2026 at the Salle René Bessé and Square des Chênes in Athée-sur-Cher.

L’événement Fête de la musique Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER