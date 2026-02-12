Fête de la musique Athée-sur-Cher
Fête de la musique Athée-sur-Cher samedi 20 juin 2026.
Fête de la musique
4 Chemin des Dames Athée-sur-Cher Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique le 20 juin 2026 à la salle René Bessé et square des chênes à Athée-sur-Cher.
Fête de la musique le 20 juin 2026 à la salle René Bessé et square des chênes à Athée-sur-Cher. .
4 Chemin des Dames Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 68 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fête de la musique on June 20, 2026 at the Salle René Bessé and Square des Chênes in Athée-sur-Cher.
L’événement Fête de la musique Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER