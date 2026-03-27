Un été à Nitray Athée-sur-Cher sous l’occupation Athée-sur-Cher en 1914-1918

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Découvrez l’histoire du village d’Athée-sur-Cher en 1914- 1918, conférence organisé par l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher à 14h (à partir de 8 ans), Gratuit. Suivie d’une balade contée à 16h (à partir de 8 ans), tarif 5€ par personne et gratuit pour les moins de 12 ans.

Découvrez l’histoire du village d’Athée-sur-Cher en 1914- 1918, conférence organisé par l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher à 14h (à partir de 8 ans), Gratuit. Suivie d’une balade contée à 16h (à partir de 8 ans), tarif 5€ par personne et gratuit pour les moins de 12 ans. Découvrez l’histoire du village d’Athée-sur-Cher et de ses héros, de Nitray à Chandon. 5 .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

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English :

Discover the history of the village of Athée-sur-Cher in 1914-1918, lecture organized by the association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher at 2pm (ages 8 and up), free. Followed by a storytelling walk at 4pm (ages 8 and up), 5? per person and free for children under 12.

L’événement Un été à Nitray Athée-sur-Cher sous l’occupation Athée-sur-Cher en 1914-1918 Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER