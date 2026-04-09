Athée-sur-Cher

Un été à Nitray Athée-sur-Cher sous l’occupation

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Athée-sur-Cher sous l’occupation organisé par l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher le samedi 30 mai 2026. Conférence à 14h et balade contée à 16h sur l’histoire du village d’Athée-sur-Cher.

Athée-sur-Cher sous l’occupation organisé par l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher le samedi 30 mai 2026. Découvrez l’histoire du village d’Athée-sur-Cher entre 1939 et 1945 à 14h avec une conférence, à partir de 8 ans, gratuit. De plus découvrez l’histoire du village d’Athée-sur-Cher et de ses héros, de Nitray à Chandon à 16h pendant une balade contée, à partir de 8 ans. Tarif de 5€ par personne et gratuit pour les moins de 12 ans. 5 .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

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English :

Athée-sur-Cher under the Occupation organized by the Association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher on Saturday, May 30, 2026. Lecture at 2pm and storytelling walk at 4pm on the history of the village of Athée-sur-Cher.

L’événement Un été à Nitray Athée-sur-Cher sous l’occupation Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER