Un été à Nitray Ouverture de la maison des amis du Cher Athée-sur-Cher
Un été à Nitray Ouverture de la maison des amis du Cher Athée-sur-Cher samedi 1 août 2026.
Athée-sur-Cher
Un été à Nitray Ouverture de la maison des amis du Cher
Athée-sur-Cher Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Ouverture de la maison des amis du Cher le samedi 1er et dimanche 2 août 2026 de 10h à 18h par l’association les amis du Cher canalisé. Exposition en libre accès. Souscription et marquage d’aiguilles, gratuit.
Ouverture de la maison des amis du Cher le samedi 1er et dimanche 2 août 2026 de 10h à 18h par l’association les amis du Cher canalisé. Exposition en libre accès. Souscription et marquage d’aiguilles, gratuit. Découvrez la navigation fluviale et la batellerie traditionnelle. .
Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr
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English :
Opening of the Maison des Amis du Cher on Saturday August 1st and Sunday August 2nd 2026 from 10 am to 6 pm by the association Les Amis du Cher Canalisé . Exhibition open to the public. Subscription and needle marking free.
L’événement Un été à Nitray Ouverture de la maison des amis du Cher Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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