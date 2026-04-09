Athée-sur-Cher

Un été à Nitray Etape de Nitray Jour de Cher

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre du festival Jour de Cher organisé par la Communauté de communes Autour de Chenonceaux Bléré Val de Cher, le samedi 18 juillet 2026. Retrouvez une programmation familiale et festive à l’écluse insolite pour la 10e édition de Jour de Cher. De 14h à 17h spectacles, gratuit.

Dans le cadre du festival Jour de Cher organisé par la Communauté de communes Autour de Chenonceaux Bléré Val de Cher, le samedi 18 juillet 2026. Retrouvez une programmation familiale et festive à l’écluse insolite pour la 10e édition de Jour de Cher. De 14h à 17h spectacles, voyage au bout du lit, déambulation musicale, fête foraine pour escargots, gratuit. .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

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English :

As part of the Jour de Cher festival organized by the Communauté de communes Autour de Chenonceaux Bléré Val de Cher, Saturday, July 18, 2026. Enjoy a festive family program at the unusual lock for the 10th edition of Jour de Cher. Shows from 2pm to 5pm, free of charge.

L’événement Un été à Nitray Etape de Nitray Jour de Cher Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER