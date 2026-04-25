Athée-sur-Cher

Un été à Nitray Découverte des milieux aquatiques

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Découverte des milieux aquatiques organisée par la fédération de pêche 37 le mercredi 5 août de 14h à 17h. Venez découvrir la faune aquatique du Cher avec un animateur fédéral, découvrez également les poissons d’eau douce et petites bêtes aquatiques. Sur réservation au 06 28 34 21 19, gratuit.

Découverte des milieux aquatiques organisée par la fédération de pêche 37 le mercredi 5 août de 14h à 17h. Venez découvrir la faune aquatique du Cher avec un animateur fédéral, découvrez également les poissons d’eau douce et petites bêtes aquatiques. Sur réservation au 06 28 34 21 19, gratuit. .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

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English :

Aquatic environment discovery organized by the Fédération de Pêche 37 on Wednesday August 5 from 2pm to 5pm. Come and discover the aquatic fauna of the Cher with a federal animator, as well as freshwater fish and small aquatic creatures. Reservations required on 06 28 34 21 19, free of charge.

L’événement Un été à Nitray Découverte des milieux aquatiques Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER