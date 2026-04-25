Athée-sur-Cher

Un été à Nitray Athée-sur-Cher sous l’occupation

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Athée-sur-Cher sous l’occupation organisée par l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher le samedi 22 août 2026. Découvrez l’histoire du village d’Athée et de ses héros, de Nitray à Chandon. Balade contée à 16h, à partir de 8 ans. Tarif de 5€ par personne et gratuit pour les -12 ans.

Athée-sur-Cher sous l’occupation organisée par l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher le samedi 22 août 2026. Découvrez l’histoire du village d’Athée et de ses héros, de Nitray à Chandon. Balade contée à 16h, à partir de 8 ans. Tarif de 5€ par personne et gratuit pour les -12 ans. 5 .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

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English :

Athée-sur-Cher under the Occupation organized by the Association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher on Saturday August 22, 2026. Discover the history of the village of Athée and its heroes, from Nitray to Chandon. Storytelling tour at 4pm, ages 8 and up. Price: 5? per person, free for children

L’événement Un été à Nitray Athée-sur-Cher sous l’occupation Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER