Athée-sur-Cher

Un été à Nitray Ouverture de la maison des amis du Cher

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Ouverture de la maison des amis du Cher le samedi 29 et dimanche 30 août 2026 de 10h à 18h par l’association les amis du Cher canalisé. Exposition en libre accès. Souscription et marquage d’aiguilles, gratuit. Découvrez la navigation fluviale et la batellerie traditionnelle !

Ouverture de la maison des amis du Cher le samedi 29 et dimanche 30 août 2026 de 10h à 18h par l’association les amis du Cher canalisé. Exposition en libre accès. Souscription et marquage d’aiguilles, gratuit. Découvrez la navigation fluviale et la batellerie traditionnelle ! .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

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English :

Opening of the Maison des Amis du Cher on Saturday 29th and Sunday 30th August 2026 from 10am to 6pm by the Association les Amis du Cher Canalisé. Exhibition open to the public. Subscription and needle marking free. Discover river navigation and traditional inland navigation!

L’événement Un été à Nitray Ouverture de la maison des amis du Cher Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER