Athée-sur-Cher

Un été à Nitray Les vingt tourangelles du convoi des 31 000

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Découvrez l’histoire méconnue du convoi des 31 000 et des 20 tourangelles qui y ont pris part lors du conférence le samedi 22 août 2026 à 14h, organisée par l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher. A partir de 8 ans. Gratuit.

Découvrez l’histoire méconnue du convoi des 31 000 et des 20 tourangelles qui y ont pris part lors du conférence le samedi 22 août 2026 à 14h, organisée par l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher. A partir de 8 ans. Gratuit. .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

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English :

Discover the little-known story of the 31,000 convoy and the 20 Touraine women who took part in it at the conference on Saturday August 22, 2026 at 2pm, organized by the Association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher. Ages 8 and up. Free admission.

L’événement Un été à Nitray Les vingt tourangelles du convoi des 31 000 Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER