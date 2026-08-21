Balade contée sur les chemins du bois des Gaulois et du Sylvetum de Marols, Sylvetum Stade de Benoit Faure de Marols, Marols

Informations pratiques

Balade contée sur les chemins du bois des Gaulois et du Sylvetum de Marols Samedi 19 septembre, 10h30 Sylvetum Stade de Benoit Faure de Marols Loire

Possibilité de réserver au 06 62 14 73 58

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

A partir d’un texte associant présentation du lieu et lecture de contes, la balade propose de découvrir le Sylvetum de Marols, mais aussi le site archéologique du bois des Gaulois et les traces de l’histoire des chemins en particulier la voie romaine et le chemin de Compostelle

Sylvetum Stade de Benoit Faure de Marols Rue Benoit Faure 42560 marols Marols 42560 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 62 14 73 58 https://www.sylvetum-marols.fr/ Laboratoire forestier ouvert à l’avenir qui permettra de voir comment se comporte des essences méridionales dans un environnement plus rude de la moyenne montagne.

Journées européennes du patrimoine

©Jean Paul Masson