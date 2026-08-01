Informations pratiques

Paucourt

Balade contée sur les rapaces

94 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Balade contée sur les rapaces

Une promenade familiale ponctuée d’histoires, de légendes et d’anecdotes autour des rapaces.

20h30 Soirée chauve-souris partez à la découverte de ces étonnants mammifères nocturnes et apprenez à les écouter et à les observer lors d’une sortie nature. .

94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59

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English :

A Storytelling Walk About Birds of Prey

L’événement Balade contée sur les rapaces Paucourt a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS