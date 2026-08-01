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AGENDA · Paucourt

Balade contée sur les rapaces Paucourt

mercredi 26 août 2026 · Paucourt

Balade contée sur les rapaces Paucourt

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
94 Rue de l'Église
Ville
45200 Paucourt
Département
Loiret
Tarif

Paucourt

Balade contée sur les rapaces

94 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:30:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Balade contée sur les rapaces
Une promenade familiale ponctuée d’histoires, de légendes et d’anecdotes autour des rapaces.
20h30 Soirée chauve-souris partez à la découverte de ces étonnants mammifères nocturnes et apprenez à les écouter et à les observer lors d’une sortie nature.   .

94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59 

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English :

A Storytelling Walk About Birds of Prey

L’événement Balade contée sur les rapaces Paucourt a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS

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