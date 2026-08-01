Balade contée sur les rapaces Paucourt
mercredi 26 août 2026 · Paucourt
Informations pratiques
Paucourt
Balade contée sur les rapaces
94 Rue de l’Église Paucourt Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Balade contée sur les rapaces
Une promenade familiale ponctuée d’histoires, de légendes et d’anecdotes autour des rapaces.
20h30 Soirée chauve-souris partez à la découverte de ces étonnants mammifères nocturnes et apprenez à les écouter et à les observer lors d’une sortie nature. .
94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A Storytelling Walk About Birds of Prey
L’événement Balade contée sur les rapaces Paucourt a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Paucourt (Loiret)
- Rencontre avec des reptiles vivants Paucourt 5 août 2026
- Soirée éclipse solaire Paucourt 12 août 2026
- Journée planétarium Paucourt 13 août 2026
- Atelier boomerang Paucourt 19 août 2026