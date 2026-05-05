Saint-Lunaire

Balade contée Sur les traces de Sylla Laraque

Place de l’Eglise Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 11:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Balades contées Sur les traces de Sylla Laraque par la Compagnie La Passée

Réservation au 0675649125 ou compagnielapassee@gmail.com .

Place de l’Eglise Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 64 91 25

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English :

L’événement Balade contée Sur les traces de Sylla Laraque Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-28 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme