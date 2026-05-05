Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade contée Sur les traces de Sylla Laraque Saint-Lunaire

Balade contée Sur les traces de Sylla Laraque Saint-Lunaire dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Place de l'Eglise

Ville : 35800 Saint-Lunaire

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Saint-Lunaire

Balade contée Sur les traces de Sylla Laraque

Place de l’Eglise Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 11:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Balades contées Sur les traces de Sylla Laraque par la Compagnie La Passée

Réservation au 0675649125 ou compagnielapassee@gmail.com   .

Place de l’Eglise Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 64 91 25 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade contée Sur les traces de Sylla Laraque Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-28 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

À voir aussi à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)