15 ans de la Compagnie La Passée Marché de créateurs Spectacle Concert Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire
15 ans de la Compagnie La Passée Marché de créateurs Spectacle Concert Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire jeudi 14 mai 2026.
Saint-Lunaire
15 ans de la Compagnie La Passée Marché de créateurs Spectacle Concert
Centre culturel Jean Rochefort 75 Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Programme de la journée
10 h Ouverture de l’exposition et du marché de créateurs Patio
11 h Balade contée autour des tableaux de l’exposition Lyse Moyroud ≃ 45 min
12 h Extrait de Spiritueux Laurent Cazanave
14 h Lecture de contes (Tréhonteureuc) Franck Lemarié ≃ 30 min
15 h Nouvelles primées par BVSL et Les Amis de Saint Lunaire Lyse Moyroud ≃ 1h
16 h 30 Blind test Kevin Oran
18 h Remise des prix et apéritif pour les 15 ans de la Passée
19 h Laurent Cazanave L’Homme qui parlait aux arbres environ 1h10mn
20 h 30 Concert Antoine Bertrand Espace mutualisé
Restauration rapide sur place toute la journée. .
Centre culturel Jean Rochefort 75 Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13
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English :
L’événement 15 ans de la Compagnie La Passée Marché de créateurs Spectacle Concert Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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