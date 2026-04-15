15 ans de la Compagnie La Passée Marché de créateurs Spectacle Concert Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

Saint-Lunaire

15 ans de la Compagnie La Passée Marché de créateurs Spectacle Concert

Centre culturel Jean Rochefort 75 Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Programme de la journée

10 h Ouverture de l’exposition et du marché de créateurs Patio

11 h Balade contée autour des tableaux de l’exposition Lyse Moyroud ≃ 45 min

12 h Extrait de Spiritueux Laurent Cazanave

14 h Lecture de contes (Tréhonteureuc) Franck Lemarié ≃ 30 min

15 h Nouvelles primées par BVSL et Les Amis de Saint Lunaire Lyse Moyroud ≃ 1h

16 h 30 Blind test Kevin Oran

18 h Remise des prix et apéritif pour les 15 ans de la Passée

19 h Laurent Cazanave L’Homme qui parlait aux arbres environ 1h10mn

20 h 30 Concert Antoine Bertrand Espace mutualisé

Restauration rapide sur place toute la journée. .

Centre culturel Jean Rochefort 75 Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13

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English :

L’événement 15 ans de la Compagnie La Passée Marché de créateurs Spectacle Concert Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme