Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence A la découverte des goélands et mouettes de la Côte d’Emeraude Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

Conférence A la découverte des goélands et mouettes de la Côte d’Emeraude Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire mardi 19 mai 2026.

Lieu : Centre culturel Jean Rochefort

Adresse : Boulevard du Cap Hornier, Saint-Lunaire

Ville : 35800 Saint-Lunaire

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Lunaire

Conférence A la découverte des goélands et mouettes de la Côte d’Emeraude

Centre culturel Jean Rochefort Boulevard du Cap Hornier, Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

A la découverte des goélands et mouettes de la Côte d’Emeraude comment les reconnaître ?

Présentation par Jean-Christophe Dudicourt et Stéphane Guyon.

Entrée libre.
Par l’association Bien Vivre à Saint-Lunaire (BVSL).   .

Centre culturel Jean Rochefort Boulevard du Cap Hornier, Saint-Lunaire Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence A la découverte des goélands et mouettes de la Côte d’Emeraude Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-28 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

À voir aussi à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)