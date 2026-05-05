Conférence A la découverte des goélands et mouettes de la Côte d’Emeraude Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

Saint-Lunaire

Conférence A la découverte des goélands et mouettes de la Côte d’Emeraude

Centre culturel Jean Rochefort Boulevard du Cap Hornier, Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

A la découverte des goélands et mouettes de la Côte d’Emeraude comment les reconnaître ?

Présentation par Jean-Christophe Dudicourt et Stéphane Guyon.

Entrée libre.

Par l’association Bien Vivre à Saint-Lunaire (BVSL). .

Centre culturel Jean Rochefort Boulevard du Cap Hornier, Saint-Lunaire Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13

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L’événement Conférence A la découverte des goélands et mouettes de la Côte d’Emeraude Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-28 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme