Conférence A la découverte des goélands et mouettes de la Côte d’Emeraude Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire
Conférence A la découverte des goélands et mouettes de la Côte d’Emeraude Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire mardi 19 mai 2026.
Saint-Lunaire
Conférence A la découverte des goélands et mouettes de la Côte d’Emeraude
Centre culturel Jean Rochefort Boulevard du Cap Hornier, Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
A la découverte des goélands et mouettes de la Côte d’Emeraude comment les reconnaître ?
Présentation par Jean-Christophe Dudicourt et Stéphane Guyon.
Entrée libre.
Par l’association Bien Vivre à Saint-Lunaire (BVSL). .
Centre culturel Jean Rochefort Boulevard du Cap Hornier, Saint-Lunaire Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13
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English :
L’événement Conférence A la découverte des goélands et mouettes de la Côte d’Emeraude Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-28 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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