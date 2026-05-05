Journées nationales des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions Centre Culturel Jean Rocherfort Saint-Lunaire
Journées nationales des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions Centre Culturel Jean Rocherfort Saint-Lunaire dimanche 10 mai 2026.
Saint-Lunaire
Journées nationales des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions
Centre Culturel Jean Rocherfort Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
La Ville de Saint-Lunaire vous invite aux Journées nationales des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions.
Rendez-vous les 10, 16 et 17 mai pour un temps fort dédié à l’histoire, à la mémoire et au patrimoine.
PROGRAMME DU 10 MAI
– Projection du film Toussaint Louverture à 14 h Centre Culturel Jean Rocherfort
– Exposition Sylla Laraque Centre Culturel Jean Rocherfort
– Balade contée Sur les traces de Sylla Laraque à 11 h Rendez-vous Place de l’Eglise
Réservation au 0675649125 ou compagnielapassee@gmail.com .
Centre Culturel Jean Rocherfort Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51
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English :
L’événement Journées nationales des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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