Journées nationales des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions Centre Culturel Jean Rocherfort Saint-Lunaire

Saint-Lunaire

Journées nationales des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions

Centre Culturel Jean Rocherfort Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

La Ville de Saint-Lunaire vous invite aux Journées nationales des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions.

Rendez-vous les 10, 16 et 17 mai pour un temps fort dédié à l’histoire, à la mémoire et au patrimoine.

PROGRAMME DU 10 MAI

– Projection du film Toussaint Louverture à 14 h Centre Culturel Jean Rocherfort

– Exposition Sylla Laraque Centre Culturel Jean Rocherfort

– Balade contée Sur les traces de Sylla Laraque à 11 h Rendez-vous Place de l’Eglise

Réservation au 0675649125 ou compagnielapassee@gmail.com .

Centre Culturel Jean Rocherfort Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51

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English :

L’événement Journées nationales des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme