Balade contemplative en canoë parking Les Bassins de l’Aulne Châteaulin

Châteaulin

Balade contemplative en canoë

parking Les Bassins de l’Aulne 1050 Rocade de Parc Bihan Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Fête de la Nature, le Club Aulne Canoë Kayak propose une balade contemplative en canoë le samedi 23 mai, une expérience immersive pour découvrir la nature et les paysages au fil de l’eau.

Le Club Aulne Canoë Kayak vous invite à vivre une expérience originale à l’occasion de la Fête de la Nature une balade contemplative en canoë, accessible dès 5 ans, pour profiter d’un moment de découverte et de détente sur l’Aulne.

Les départs sont prévus à 13h30, 14h30 et 15h30, depuis le parking du centre aquatique Les Bassins de l’Aulne. La sortie, d’une durée d’1 heure, permet de découvrir les paysages et la biodiversité locale au fil de l’eau.

L’activité est accessible à tous et se fait sur inscription obligatoire auprès du Club Aulne Canoë Kayak au 06 35 92 37 72 ou à aulnecanoekayak@gmail.com .

parking Les Bassins de l’Aulne 1050 Rocade de Parc Bihan Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 35 92 37 72

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English :

L’événement Balade contemplative en canoë Châteaulin a été mis à jour le 2026-05-19 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE