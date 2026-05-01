Spectacle mascottes de la Pat’Patrouille Châteaulin
Spectacle mascottes de la Pat’Patrouille Châteaulin samedi 23 mai 2026.
Châteaulin
Spectacle mascottes de la Pat’Patrouille
121 Rocade de Quimill Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25
Les célèbres mascottes de la Pat’ Patrouille s’installent au terrain terre pierre (en face de l’espace Coatigrac’h) pour offrir un spectacle drôle, rythmé et plein de malice.
Les enfants retrouvent leurs héros préférés au cœur d’une mission pleine d’aventures, dans un chapiteau chauffé pour un confort optimal.
Les représentations ont lieu les 23, 24 et 25 mai à 16h.
Durée du spectacle 1 heure.
À l’issue du spectacle, des photos souvenirs sont offertes avec les personnages. Une confiserie est également proposée sur place pour le plaisir des petits et des grands.
Tarif unique 10 € sans réservation (billetterie sur place)
Renseignements 06 62 92 16 33 .
121 Rocade de Quimill Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 62 92 16 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle mascottes de la Pat’Patrouille
L’événement Spectacle mascottes de la Pat’Patrouille Châteaulin a été mis à jour le 2026-05-15 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
À voir aussi à Châteaulin (Finistère)
- Exposition photo Regards sur les oiseaux Fête de la Nature Bibliothèque municipale Châteaulin 19 mai 2026
- Observation des oiseaux sortie guidée Fête de la Nature Rue Raoul Anthony Châteaulin 20 mai 2026
- Concert Jean-Yves Bardoul Run ar Puns Châteaulin 20 mai 2026
- Conférence Les oiseaux au jardin Fête de la Nature Rocade de Parc Bihan Châteaulin 22 mai 2026
- Apéro auteur avec Joris Munier Fête de la Nature Bibliothèque municipale Châteaulin 22 mai 2026