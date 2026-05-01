Châteaulin

Spectacle mascottes de la Pat’Patrouille

121 Rocade de Quimill Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Les célèbres mascottes de la Pat’ Patrouille s’installent au terrain terre pierre (en face de l’espace Coatigrac’h) pour offrir un spectacle drôle, rythmé et plein de malice.

Les enfants retrouvent leurs héros préférés au cœur d’une mission pleine d’aventures, dans un chapiteau chauffé pour un confort optimal.

Les représentations ont lieu les 23, 24 et 25 mai à 16h.

Durée du spectacle 1 heure.

À l’issue du spectacle, des photos souvenirs sont offertes avec les personnages. Une confiserie est également proposée sur place pour le plaisir des petits et des grands.

Tarif unique 10 € sans réservation (billetterie sur place)

Renseignements 06 62 92 16 33 .

121 Rocade de Quimill Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 62 92 16 33

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English : Spectacle mascottes de la Pat’Patrouille

L’événement Spectacle mascottes de la Pat’Patrouille Châteaulin a été mis à jour le 2026-05-15 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE