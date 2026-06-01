Balade d’arbre en arbre, Parc des Cèdres, Chabrillan

Balade d’arbre en arbre Samedi 6 juin, 10h30 Parc des Cèdres Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Au stand de l’association Senteurs et Pivoines, il vous sera proposé un circuit, d’1 heure 30, départ du Parc des Cèdres, qui vous conduira au jardin de Terre de Brume, exceptionnellement ouvert. Ce jardin s’étale sur 1,5 ha, au cœur du village de Chabrillan. Il se divise en quatre parties : le jardin ornemental, le verger, la prairie et le petit bois.

Le circuit vous mènera sur les chemins de la commune à la découverte de micocouliers, chênes, muriers et d’un tulipier de Virginie, vous offrant de magnifiques panoramas sur le château de Chabrillan, la forêt de Saou et le Vercors.

Parc des Cèdres Parc des cèdres 26400 Chabrillan Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Au stand de l’association Senteurs et Pivoines, il vous sera proposé un circuit, d’1 heure 30, départ du Parc des Cèdres, qui vous conduira au jardin de Terre de Brume, exceptionnellement ouvert. Ce …

©Senteurs et Pivoines