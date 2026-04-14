Peintures et sculptures au jardin, Terres de Brume, Chabrillan

Peintures et sculptures au jardin 6 et 7 juin Terres de Brume Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Sur 1,5 ha, au cœur du village perché de Chabrillan, notre jardin se divise en quatre parties : le jardin ornemental, le verger, la prairie et le petit bois.

Cette année encore, une vingtaine de peintres et sculpteurs de l’atelier Terres de Brumes exposeront leurs œuvres dans ce parcours de découvertes poétiques parmi les arbres et les plantes du jardin.

Pour un parcours pédagogique, les noms des arbres et des plantes sont écrits sur des ardoises.

Un atelier d’écriture se déroulera le samedi à partir de 14h30. Pour cela, s’inscrire auprès de Sophie : pigafeta@orange.fr

Terres de Brume 256, chemin de Peygranet 26400 Chabrillan Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0681166094 https://www.terresdebrume.fr/ [{« link »: « mailto:pigafeta@orange.fr »}] Parking possible à proximité.

Sur 1,5 ha, au cœur du village perché de Chabrillan, notre jardin se divise en quatre parties : le jardin ornemental, le verger, la prairie et le petit bois.

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