Vue de loin, vue de près au parc des Cèdres, Parc des Cèdres, Chabrillan

Vue de loin, vue de près au parc des Cèdres Samedi 6 juin, 09h30 Parc des Cèdres Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Installation éphémère : changer de point de vue.

Dans le village perché de Chabrillan, classé « Villages Botaniques de la Drôme », venez nous rencontrer et plonger avec nous aux coeurs des fleurs. Lors de votre déambulation, nous vous invitons à découvrir des points de vues originaux du village et de la vallée.

Parc des Cèdres Parc des cèdres 26400 Chabrillan Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Installation éphémère : changer de point de vue.

©Senteurs et Pivoines