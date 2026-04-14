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Vue de loin, vue de près au parc des Cèdres, Parc des Cèdres, Chabrillan

Vue de loin, vue de près au parc des Cèdres, Parc des Cèdres, Chabrillan

Vue de loin, vue de près au parc des Cèdres, Parc des Cèdres, Chabrillan samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parc des Cèdres

Adresse : Parc des cèdres 26400 Chabrillan

Ville : 26400 Chabrillan

Département : Drôme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Vue de loin, vue de près au parc des Cèdres Samedi 6 juin, 09h30 Parc des Cèdres Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Installation éphémère : changer de point de vue.
Dans le village perché de Chabrillan, classé « Villages Botaniques de la Drôme », venez nous rencontrer et plonger avec nous aux coeurs des fleurs. Lors de votre déambulation, nous vous invitons à découvrir des points de vues originaux du village et de la vallée.

Parc des Cèdres Parc des cèdres 26400 Chabrillan Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Installation éphémère : changer de point de vue.

©Senteurs et Pivoines

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