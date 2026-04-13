Plongée macroscopie au cœur des fleurs, Parc des Cèdres, Chabrillan

Plongée macroscopie au cœur des fleurs Samedi 6 juin, 10h30 Parc des Cèdres Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Plongée macroscopique au coeur des fleurs

Un atelier pour observer ensemble la diversité des fleurs.

Parc des Cèdres Parc des cèdres 26400 Chabrillan Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Plongée macroscopique au coeur des fleurs

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