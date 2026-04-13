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Plongée macroscopie au cœur des fleurs, Parc des Cèdres, Chabrillan

Plongée macroscopie au cœur des fleurs, Parc des Cèdres, Chabrillan

Plongée macroscopie au cœur des fleurs, Parc des Cèdres, Chabrillan samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parc des Cèdres

Adresse : Parc des cèdres 26400 Chabrillan

Ville : 26400 Chabrillan

Département : Drôme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Plongée macroscopie au cœur des fleurs Samedi 6 juin, 10h30 Parc des Cèdres Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Plongée macroscopique au coeur des fleurs
Un atelier pour observer ensemble la diversité des fleurs.

Parc des Cèdres Parc des cèdres 26400 Chabrillan Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Plongée macroscopique au coeur des fleurs

©Senteurs et Pivoines

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