Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Oh la tuile ! Place du Champ de Foire Sers

Informations pratiques

Sers

Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Oh la tuile !

Place du Champ de Foire Parking de l’école de Sers Sers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Cette balade patrimoniale, commentée à partir de Sers, vous emmènera vers un parcours d’animation autour de la Tuilerie de Niollet pour un retour à Sers.

Parcours de 11 km.

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Place du Champ de Foire Parking de l’école de Sers Sers 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

This heritage walk, starting from Sers, will take you on a guided tour around the Niollet Tile Factory before returning to Sers.

The route is 11 km long.

L’événement Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Oh la tuile ! Sers a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Sud Charente