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Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Oh la tuile ! Place du Champ de Foire Sers

dimanche 11 octobre 2026 · Place du Champ de Foire · Sers

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place du Champ de Foire
Adresse
Parking de l'école de Sers
Ville
16410 Sers
Département
Charente
Tarif

Sers

Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Oh la tuile !

Place du Champ de Foire Parking de l’école de Sers Sers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Cette balade patrimoniale, commentée à partir de Sers, vous emmènera vers un parcours d’animation autour de la Tuilerie de Niollet pour un retour à Sers.
Parcours de 11 km.
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Place du Champ de Foire Parking de l’école de Sers Sers 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

This heritage walk, starting from Sers, will take you on a guided tour around the Niollet Tile Factory before returning to Sers.
The route is 11 km long.

L’événement Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Oh la tuile ! Sers a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Sud Charente

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