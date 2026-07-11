Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Oh la tuile ! Place du Champ de Foire Sers
dimanche 11 octobre 2026 · Place du Champ de Foire · Sers
Informations pratiques
Sers
Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Oh la tuile !
Place du Champ de Foire Parking de l’école de Sers Sers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Cette balade patrimoniale, commentée à partir de Sers, vous emmènera vers un parcours d’animation autour de la Tuilerie de Niollet pour un retour à Sers.
Parcours de 11 km.
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Place du Champ de Foire Parking de l’école de Sers Sers 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
This heritage walk, starting from Sers, will take you on a guided tour around the Niollet Tile Factory before returning to Sers.
The route is 11 km long.
L’événement Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Oh la tuile ! Sers a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Sud Charente
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