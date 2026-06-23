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Balade « De Chantenay à Bellevue, un siècle d’histoire urbaine » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Balade « De Chantenay à Bellevue, un siècle d’histoire urbaine » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Balade « De Chantenay à Bellevue, un siècle d’histoire urbaine » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Direction du patrimoine et de l'archéologie

Adresse : 13 rue de Briord 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 10:00 – 12:30
Gratuit : oui  Adulte, Senior 

De Chantenay à Bellevue, laissez-vous conter les transformations urbaines qui ont façonné ces quartiers ! Cette balade évoquera l’habitat social et ouvrier du début du 20e siècle jusqu’aux grands ensembles des années 1960, en passant par des exemples d’habitats individuels. Visite proposée par Valérian Dénéchaud, médiateur du patrimoine à l’association Vous êtes ici, et Florian Tessier-Brochard, guide-conférencier.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h30 pour 4 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-de-chantenay-a-bellevue-un-siecle-dhistoire-urbaine


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