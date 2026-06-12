Balade « De la Gaudinière à Longchamp » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes jeudi 2 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-02 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Adulte, Senior

Découverte de l’histoire et du patrimoine du quartier de la Gaudinière à Longchamp (les châteaux et domaines de la seconde moitié du 19e siècle, les villas des années 1920 dont celle de Salomon Kétorza fondateur du Katorza, l’octroi et le vélodrome de Longchamp).Visite proposée par Patrick Leray de Nantes Renaissance.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 à partir du mardi 16 juin (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 3 à 4 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000

07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-de-la-gaudiniere-a-longchamp-3



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