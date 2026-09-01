Balade de l’herboriste Les plantes sauvages Lieu de rdv à définir Génissieux
samedi 19 septembre 2026 · Lieu de rdv à définir · Génissieux
Informations pratiques
Génissieux
Balade de l’herboriste Les plantes sauvages
Lieu de rdv à définir Centre-ville de Génissieux Génissieux Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-21 2026-10-07 2026-11-02
Spécialiste des plantes sauvages, Laurie Rousseau vous propose des balades et ateliers pour vous transmettre les secrets des plantes sauvages, comestibles et médicinales afin d’enrichir votre quotidien naturellement.
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Lieu de rdv à définir Centre-ville de Génissieux Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 56 60 80 rousseau.lauriecah@gmail.com
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English : Balade de l’herboriste Les plantes sauvages
Laurie Rousseau, a wild plant specialist, offers walks and workshops to share the secrets of wild, edible, and medicinal plants with you, helping you enrich your daily life naturally.
L’événement Balade de l’herboriste Les plantes sauvages Génissieux a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme
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