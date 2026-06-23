Eyguières

Balade découverte Bergère qui es-tu ?

Samedi 26 septembre 2026 de 14h à 16h.

Annulé en cas de mauvais temps. Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Balade découverte ❁ Gratuit

Bergère, qui es-tu ?

Balade et rencontre avec Élodie Porrachia, éleveuse dans les Alpilles, pour découvrir son métier et son lien au territoire.

Avec Elodie Porrachia

Balade découverte ❁ Gratuit

Bergère, qui es-tu ?

Balade et rencontre avec Élodie Porrachia, éleveuse dans les Alpilles, pour découvrir son métier et son lien au territoire.

Avec Elodie Porrachia .

Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Discovery Walk? Free

Bergère, Who Are You?

A walk and meet-and-greet with Élodie Porrachia, a shepherdess in the Alpilles, to learn about her profession and her connection to the region.

With Elodie Porrachia

L’événement Balade découverte Bergère qui es-tu ? Eyguières a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles