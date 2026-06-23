Balade découverte Bergère qui es-tu ? Eyguières
Balade découverte Bergère qui es-tu ? Eyguières samedi 26 septembre 2026.
Eyguières
Balade découverte Bergère qui es-tu ?
Samedi 26 septembre 2026 de 14h à 16h.
Annulé en cas de mauvais temps. Eyguières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Balade découverte ❁ Gratuit
Bergère, qui es-tu ?
Balade et rencontre avec Élodie Porrachia, éleveuse dans les Alpilles, pour découvrir son métier et son lien au territoire.
Avec Elodie Porrachia
Balade découverte ❁ Gratuit
Bergère, qui es-tu ?
Balade et rencontre avec Élodie Porrachia, éleveuse dans les Alpilles, pour découvrir son métier et son lien au territoire.
Avec Elodie Porrachia .
Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Discovery Walk? Free
Bergère, Who Are You?
A walk and meet-and-greet with Élodie Porrachia, a shepherdess in the Alpilles, to learn about her profession and her connection to the region.
With Elodie Porrachia
L’événement Balade découverte Bergère qui es-tu ? Eyguières a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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