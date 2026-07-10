Informations pratiques

Eyguières

Sortie ornithologique Sur les traces du grand-duc

Samedi 28 novembre 2026 de 16h à 19h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 16:00:00

fin : 2026-11-28 19:30:00

Date(s) :

2026-11-28

Alors que le jour décline, nous vous emmenons sur les traces de cet oiseau emblématique des Alpilles. En cette période de pleine activité, ouvrez grand vos oreilles le chant profond du Grand-duc pourrait bien venir sublimer cette balade au crépuscule.

Sortie ornithologique ❁ Gratuit

Sur les traces du grand-duc

Alors que le jour décline, nous vous emmenons sur les traces de cet oiseau emblématique des Alpilles. En cette période de pleine activité, ouvrez grand vos oreilles le chant profond du Grand-duc pourrait bien venir sublimer cette balade au crépuscule.

Maria Bertilsson, Rythm’Alpilles .

Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

As the day draws to a close, we’ll take you on a journey to discover this iconic bird of the Alpilles. At this time of peak activity, keep your ears open: the deep call of the eagle owl might just make this twilight stroll even more magical.

L’événement Sortie ornithologique Sur les traces du grand-duc Eyguières a été mis à jour le 2026-07-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles